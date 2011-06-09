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32-летняя жительница Кобрина погибла в день своего рождения на глазах у мужа и матери

09 июня 2011 11:03
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Увидев покачнувшуюся жену (за несколько минут до трагедии она курила, сидя на перилах балкона), он сразу кинулся к ней, чтобы схватить за руку. Но все произошло мгновенно: потеряв равновесие, женщина сорвалась вниз. В это время в комнате, из которой был выход на балкон, находилась ее мать, специально приехавшая в Кобрин из Столбцов на праздник дочери. Здесь же спали дети погибшей (девочкам три и семь лет), сообщает «Народная газета».

Виктор Жилко, помощник прокурора Кобринского района:
Трагедия случилась ночью в квартире на четвертом этаже после того, как супруги вернулись домой с прогулки. Муж подарил жене букет. Они символически отметили день рождения.
Видя, что дочь села на перила балкона, ее мать сделала несколько замечаний, предупредив о возможной опасности сорваться вниз. Но именинница не обратила никакого внимания на ее совет.

# происшествия

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