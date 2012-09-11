31-летний мужчина украл из магазина в Минске семь палок колбасы и перепродал на рынке

Новости Беларуси. Безработный, ранее судимый минчанин пришел в магазин, расположенный на улице Кузьмы Черного в Минске, и под видом покупателя принялся с придирчивым видом выбирать колбасные изделия.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:

Нужно сказать, что продавцы вскоре обратили внимание на подозрительного клиента. Тот брал колбасу, рассматривал ее, снова укладывал на прилавок. Однако отдельные его манипуляции заканчивались тем, что колбасу он прятал под одежду. Увидев это, одна из продавщиц окликнула похитителя, призвав к порядку. Тот в ответ нецензурно обругал работника торговли и, вместе с колбасой под рубахой, направился к выходу. Продавец поспешила за ним, пригрозив вызвать милицию. Злоумышленник кинулся бежать.

К моменту задержания мужчина успел сбыть украденное на ближайшем рынке по бросовой цене. Ущерб магазина составил 7 палок колбасы высшего сорта, стоимость похищенного – 450 тысяч рублей.

Напомним, третьеклассник и второклассница в конце августа ограбили сельский магазин в Гомельской области. Девятилетний учащийся Заболотской средней школы и восьмилетняя учащаяся той же школы в ночь с 23 на 24 августа разбили оконное стекло и через проем в металлической решетке проникли в магазин в деревне Лясковичи. Дети вынесли товар и деньги в сумме почти на Br7 млн.