31-летнего жителя Лельчиц, пропавшего 10 дней назад, нашли мёртвым

Новости Беларуси. 31-летний житель городского поселка Лельчицы 3 октября уехал продавать автомобиль Mitsubishi Carisma в город Житковичи. С того дня о местонахождении мужчины ничего не было известно.



С покупателем мужчина договорился заранее. После состоявшейся сделки он перезвонил родным и сообщил, что возвращается домой. Уже через полчаса его мобильный перестал отвечать на звонки.

БЕЛТА:

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что после продажи автомобиля мужчина сел в машину к двум знакомым жителям городского поселка Лельчицы. По предварительной версии, узнав о крупной сумме денег, которой располагал пассажир, те решили его убить. Тело выбросили в лесу.



Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Виктора Чикунова, по подозрению в совершении преступления задержаны двое 22-летних жителей Лельчиц.

Напомним, подробности ещё одного убийства, совершённого минувшим летом повергли в шок. Минчанка Татьяна Слонимская уехала на машине собирать ягоды и не вернулась. Женщину искали и днём, и ночью, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей, однако поиски не увенчались успехом. Ее тело нашли спустя две недели возле деревни Дворец. Чтобы скрыть следы, преступники закопали труп.

Сложно поверить, но к хладнокровному убийству причастны молодые люди, которым нет и 22-х лет. Проблемы с законом у них были и раньше. Правда, дальше воровства они не заходили. Человеческую жизнь молодые люди приравняли к стоимости иномарки. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России (смотрите видео).