30-летний минчанин под кайфом застрелил друга детства

Новости Беларуси. 30-летний мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, вывез приятеля в лес, где застрелил его из охотничьего ружья. Тело закопал рядом с лесной дорогой. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.



Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

По предварительной информации, 17 февраля с.г. злоумышленник попросил своего друга помочь перегнать легковой автомобиль, который находился в одной из деревень Слуцкого района. Позже сотрудникам милиции мужчина пояснил, что у него было видение о том, что он должен «очистить землю от наркоманов». Оперативные работники располагают информацией, что в ближайшее время подозреваемый намеревался совершить аналогичные преступления по тем же мотивам в отношении еще троих своих знакомых.

Напомним, недавно в Минске наркотики унесли жизнь 24-летнего парня. Он умер от передозировки наркотиков, его друг-программист оказался в Новинках. Молодой человек отдыхал в компании двух приятелей и девушки. Они заказали по Интернету партию «марок», которые дилеры продают под видом легальных препаратов. Употребляли их все четверо. Однако плохо стало двоим. Один из них в неадекватном состоянии выбежал на улицу. Друзья побежали вслед и вызвали скорую. В это время их друг, оставшийся в квартире, уже не подавал признаков жизни. Смотрите видео.