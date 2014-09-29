3-летняя девочка умерла во время тихого часа в детском саду Гродно

Новости Беларуси. 26 сентября произошла трагедия в одном из детских садов Гродно. 3-летняя девочка умерла во время тихого часа.

Накануне малышка вела себя естественно, на здоровье не жаловалась.

Ее, как и всех детишек, воспитатели уложили спать. После обеденного сна девочку нашли уже без признаков жизни.

Оперативно прибывшие работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

Видимых телесных повреждений на теле малышки обнаружено не было. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет Республики Беларусь:

Следователями изъята и тщательно изучается документация, регламентирующая внутренний распорядок детского дошкольного учреждения. Проводятся опросы работников яслей-сада и родственников девочки, иные следственные действия.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Несколько лет назад в детском саду в Могилёвской области погибла 4-летняя девочка. Все произошло в течение 15 минут, пока воспитатель отсутствовала. Малышка играла со сверстниками в беседке на территории сада. В какой-то момент она запуталась в капроновой веревке и... задохнулась. Смотрите видео.