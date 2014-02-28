3-летний ребенок погиб на пожаре в Узденском районе

Новости Беларуси. Трагедия произошла в деревне Воротищи Узденского района Минской области. К моменту приезда спасателей в доме, где проживает семья с двумя детьми, было сильное задымление. В злополучный вечер хозяйка с дочерью находились на работе. Муж женщины отправился в гости, оставив трехлетнего сына одного дома смотреть телевизор.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Пожар обнаружила соседка и сообщила о случившемся по телефону хозяйке дома, которая тут же позвонила мужу и побежала домой. Прибежав домой, женщина забежала в дом, нашла ребенка и вынесла его на улицу, после чего совместно с местными жителями доставила его в Городокскую амбулаторию УЗ «Узденская ЦРБ». После проведения реанимационных мероприятий участковым врачом констатирована смерть ребенка.

В результате пожара выгорела комната, закопчены стены и имущество. Причину пожара еще предстоит установить.



Напомним, вчера, 27 февраля, на реке в Орше погиб школьник. По словам очевидцев, мальчик шел по льду, в какой-то момент провалился и мгновенно скрылся под водой в промоине. Трагедия произошла в семи метрах от берега. Смотрите видео.