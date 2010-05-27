28 мая в Ставрополе объявлен днем траура по жертвам теракта

В регионе будут приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

По последним данным, количество жертв взрыва в Ставрополе возросло до 7 человек. Медики сейчас борются за жизнь раненых — их более сорока. Состояние многих оценивается как крайне тяжелое.

Теракт у городского Дома культуры произошел накануне вечером за 15 минут до начала концерта. Сейчас следователи составляют фотороботы подозреваемых. Взрыв могли совершить либо члены бандформирований, либо экстремисты. В случае причастности к теракту северокавказских боевиков целью преступников было дестабилизировать обстановку в регионе. У экстремистов же мотивом для организации взрыва могло стать разжигание межнациональной розни.