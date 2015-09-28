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28-летняя женщина пострадала из-за обрушения подпорной стены в Молодечно

28 сентября 2015 10:37
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Новости Беларуси. 28-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу. Точная причина обрушения стены тротуарной дорожки будет известна по результатам экспертизы.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
Выяснилось, что при разрушении подпорной стены от падающих осколков пострадала 28-летняя женщина. С предварительным диагнозом «ушиб таза, левого колена, черепно-мозговая травма» была доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. После проведенного обследования от госпитализации отказалась. Предположительно, обрушение произошло в результате набухания грунта из-за выпавших осадков. Точную причину установит эксперт.

Напомним, сегодня утром на улице Грушевской в Минске произошло ЧП: башенный кран упал на частный дом и проезжую часть.

После падения стрелы крана часть здания была разрушена. По уточненным данным, в доме в этот момент находились 2 женщины и годовалый ребенок. Они не пострадали и смогли самостоятельно покинуть жилище. А вот крановщик получил серьезные травмы. Он госпитализирован (подробности здесь).

# происшествия # Несчастный случай

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