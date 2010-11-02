28-летняя водитель задавила женщину на «зебре» на проспекте Пушкина в Минске

Трагедия произошла 31 октября в два часа ночи напротив дома №67, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
Под водой оказались Милан, Венеция, Верона и Виченца, погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок. В Тоскане, сильнее всего пострадавшей от разгула стихии, грязевые потоки смыли целую деревню.
Дожди на севере и западе страны не прекращались три дня. Пострадали более 10 сел. Испорчен урожай, погиб домашний скот. Не обошлось и без жертв среди населения.
Работники Ганцевичской межрайинспекции (Брестская область) вблизи одного из водоемов в Ляховичском районе при проверке автомобиля «ЗИЛ-157» нашли и изъяли электрическое приспособление для ловли рыбы и 199 рыб общим весом 120 килограммов.
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