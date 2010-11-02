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28-летняя водитель задавила женщину на «зебре» на проспекте Пушкина в Минске

02 ноября 2010 11:34
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Наезд на «Фиате Пунто» произошел в 4-й полосе. Пешеход, женщина 50-55 лет, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу при желтом мигании светофора, скончалась на месте ДТП.

Трагедия произошла 31 октября в два часа ночи напротив дома №67, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

# происшествия

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