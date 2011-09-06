28-летняя беременная минчанка вынесла из магазина 14 упаковок зубной пасты

В первый раз, по данным милиционеров, ей удалось вынести из магазина в Серебрянке 14 упаковок зубной пасты на сумму свыше Br400 тыс. Затем она заинтересовалась парфюмерией стоимостью более Br420 тыс. Однако женщина была задержана охраной торгового центра. По информации правоохранителей, всего на счету задержанной 46 мелких хищений и две кражи. Учитывая, что подозреваемая находится на шестом месяце беременности, ее отпустили под обязательство о явке. Однако, несмотря на беременность, женщине грозит до четырех лет лишения свободы. С 2006 года женщинасостоит на учете в наркологическом кабинете.