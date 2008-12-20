27-летняя жительница Несвижа до смерти избила четырёхлетнюю дочь

Женщина нанесла ребёнку 30 ударов скалкой. Девочка больше суток пролежала дома и умерла, так и не дождавшись приезда медиков.

Слух о смерти четырехлетней Настеньки шокировал Несвиж. Малышка умерла от руки родной матери. Женщина решила воспитать непослушную дочь скалкой. Как выяснилось позже - мать нанесла более 30 ударов.

Почему истекающей кровью девочке не оказали медпомощь - понять, по меньшей мере, сложно. Вызов в местную службу скорой поступил только спустя сутки. И то только потому, что на этом настоял сосед-медик. В тот вечер в дверь хирурга местной больницы Анатолия Антоновича позвонила соседка сверху. Женщина просила осмотреть дочь. По ёё словам Настя упала с лестницы.

По словам местных жителей мать держала дочь в чёрном теле. В свои 4 года малышка весила всего 10 килограмм. Когда 3 недели назад у Настеньки появился третий братик, о существовании младшей дочери мама и вовсе забыла. В местной детском саду о маме Насти - только положительные отзывы. Саму малышку здесь называют задорной хохотушкой. Вот только сегодня её кроватка пуста.

Сейчас мать четырехлетней Насти в следственном изоляторе. Прокуратура Несвижского района возбудила уголовное дело по статье умышленное убийство. Нерадивой мамаше грозит от 8 до 25 лет лишения свободы либо исключительная мера наказания. Между собой местные жители уже прозвали её Медэей.

