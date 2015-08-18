27-летняя мать утопила двоих детей за то, что они испачкались в песке

Новости России. В Башкирии выясняют обстоятельства смерти двух малолетних мальчиков. По предварительной версии, их утопила в ванной собственная мать, страдающая психическим расстройством.

По информации российских изданий, женщина пришла в бешенство из-за того, что ее сыновья, четырех и двух лет, сильно испачкались в песочнице.

Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, после жестокой расправы, женщина пошла в психиатрическую больницу, где уже лечилась с 30 июня по 14 августа, и рассказала о случившемся.

Также известно, что незадолго до трагедии, женщина пыталась покончить с собой.

Напомним, минувшей весной Гомель потрясла трагедия. Около полуночи мать решила искупать дочку: положила девочку в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду.