27-летний житель Барановичей лег под поезд Москва-Вильнюс

17 октября 27-летний неработающий житель Барановичей пытался покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы между вагонами поезда Москва-Вильнюс во время стоянки на станции Орша-Центральная. Его обнаружили работники БЖД с резаными ранами шеи и левого предплечья. Пострадавшего госпитализировали в психиатрическое отделение больницы.

Другие три случая окончились более трагично. 16 октября на 68-м км перегона Темный Лес-Погодино (Дрибинский район) дизель-поездом Кричев-Орша был смертельно травмирован 32-летний житель Горок. В тот же день на 745-м км остановочного пункта Тракторный под колесами грузового поезда Минск-Орша погиб 34-летний житель Белоозерска Березовского района. 17 октября на 670-м км станции Борисов грузовым поездом Орша-Минск был смертельно травмирован 35-летний уроженец Борисова без определенного места жительства, пишет БелТА.