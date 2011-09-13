27-летний скутерист врезался в корову в Брестской области и попал в реанимацию

После столкновения с коровой молодой человек упал и ударился головой об асфальт. С предварительным диагнозом «ушиб головного мозга и перелом основания черепа» он доставлен в больницу. В данный момент пострадавший находится в реанимации. По информации инспекторов, скутерист около 20:00 в д. Воловель (Дрогичинский район) объезжал возвращавшихся с пастбища животных, которые шли по проезжей части. «Он объехал одну корову, — рассказали в ГАИ «Онлайнеру». — А со второй столкнулся. Скутер упал».