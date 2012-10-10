27-летний мужчина убил топором родного брата, а тело выбросил в реку Березину

Новости Беларуси. Тело мужчины с рубленой раной теменной области головы был обнаружен в реке Березина вблизи деревни Красный Берег 9 октября. Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность убитого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель города Березино.

Как выяснилось, 8 октября около 20.00 мужчину в ходе возникшей ссоры ударил топором по голове находящийся в состоянии алкогольного опьянения совместно проживающий 27-летний брат. Убийца погрузил тело брата в свой автомобиль, вывез на берег реки и выбросил, очевидно, надеясь, что течением труп отнесет далеко от места преступления, и он останется безнаказанным.

Подозреваемый уже задержан. Березинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК Беларуси (убийство).



Аналогичная трагедия произошла несколько дней назад в Тюменской области. 7 октября 25-летний молодой человек приехал из Тюмени в Тобольск вместе со своей девушкой к матери и старшему брату в гости на празднование дня рождения родительницы. В день убийства, между выпившими братьями возник конфликт из-за того, что обвиняемый так и не поздравил мать с днем рождения. В результате ссоры ранее судимый за убийство 29-летний мужчина схватил нож и нанес один смертельный удар в грудь потерпевшему. Мужчина скончался на месте.