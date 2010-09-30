26-летний водитель пойман в Минске за попытку обворовать гормолзавод

Перевозчик молочной продукции пытался тайно вывезти с территории гормолзавода продукции на сумму в несколько миллионов рублей.

Сергей Солонец, начальник отдела дознания предварительного расследования Партизанского РУВД Минска:

Обратив внимание на то, что его действиями никто не интересуется, Максим Петров, что называется, «оптом» собрал едва ли не весь ассортимент выпускаемой заводом продукции. Так, помимо законного груза, в кузове автомашины оказалось еще 250 стаканов и 72 пакета сметаны, 1512 пакетов молока, 484 килограммовых и 48 полукилограммовых упаковок биокефира, 16 пакетов творожной пасты, 180 пакетов майонеза, 60 пакетов ряженки, 84 пачки и 60 стаканов творога.

Охрана на транспортном КПП завода очень быстро обнаружила «дополнительный фрахт». Продукцию изъяли, а ее транспортировщика передали в руки милиционеров. В отношении Петрова возбудили уголовное дело за кражу, а его самого препроводили в изолятор временного содержания, замененный затем на подписку о невыезде и надлежащем поведении, пишет «Р».