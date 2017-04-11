26-летний отец за избиение годовалой дочери приговорен к двум годам химии

Новости Беларуси. Два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В Городке вынесен приговор в отношении 26-летнего отца, который избил свою годовалую дочь.

Синяки и кровоподтеки на теле ребенка обнаружила тетя, которая переодевала ребенка после прогулки.



Родители девочки объяснили, что ребенок упал. Родственница не поверила и позвонила в органы опеки.

Выяснилось, что молодой отец «воспитывал» дочь ремнем от дамской сумки.

Пресс-служба Витебского областного суда:

Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, из личной неприязни, с целью причинения продолжительной боли, способом вызывающим особые психические и физические страдания потерпевшей, умышленно нанес не менее 10 ударов ремнем от дамской сумки и иным неустановленным предметом, по телу заведомо для него несовершеннолетней дочери, 2015 года рождения, которая в силу своего возраста и физического состояния не могла оказать ему активное сопротивление, в результате чего причинил потерпевшей телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и кровоподтеков, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.



Мужчина так и не признал своей вины. Он утверждал, что всего лишь несколько раз шлепнул дочку ремешком за то, что

она поцарапала дорогой плазменный телевизор.

Многочисленные синяки и ссадины на маленьком теле отец объяснял тем, что девочка очень активная, часто падает.



На прошлой неделе общественность шокировала история, которая произошла в Могилевском районе. Сожитель матери избил 4-летнего ребенка и оставил малышку одну дома на всю ночь. Утром вернулся и обнаружил ее в бессознательном состоянии, вызвал скорую (здесь подробнее).