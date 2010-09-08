26-летний бухгалтер «нагрела» брестский театр танца почти на 12 миллионов рублей

В брестском учреждении культуры «Театр танца «Фантазия» за полтора года работы главным бухгалтером 26-летняя Екатерина обчистила театралов на 11 миллионов и 843 тысячи рублей.

Миллион девятьсот она «заработала», занижая налоги на зарплаты и отпускные. Еще почти четыре миллиона начислила себе сама в качестве материальной помощи. 664 тысячи получила, не сдав в кассу выручку, взятую у реализатора билетов. Еще два с половиной миллиона рублей сняла со счета театра на личные нужды, подделав подпись директора и чек.

Почти на пять миллионов женщина скачала музыку и фильмы из Интернета, заключив договор от имени директора.

Разоблачить бухгалтера удалось только после ее увольнения. Женщина получила три года лишения свободы с отсрочкой на два года, пишет «НГ».