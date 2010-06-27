26 июня Немигу в Минске снова затопило

В Минске прошел ливень с сантиметровым градом.

В нескольких случаях понадобилась помощь эвакуаторов, сообщают корреспонденты «Столичного телевидения». Троллейбусы и автобусы не ходили почти три часа. Силами МЧС из троллейбуса были спасены 53 человека. В операцию по ликвидации последствий ЧП были вовлечены пожарные насосные станции, автомобильные цистерны, автомобили с мобильными группами спасения на водах.

Власти города планируют в ближайшее время внедрить коллекторную систему, благодаря работе которой уровень воды не будет превышать 20 см даже при самых обильных осадках.