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26 июня Немигу в Минске снова затопило

27 июня 2010 10:35
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В Минске прошел ливень с сантиметровым градом.

В нескольких случаях понадобилась помощь эвакуаторов, сообщают корреспонденты «Столичного телевидения». Троллейбусы и автобусы не ходили почти  три часа.  Силами МЧС из троллейбуса были спасены 53 человека. В операцию по ликвидации последствий ЧП были вовлечены пожарные насосные станции, автомобильные цистерны, автомобили с мобильными группами спасения на водах.

Власти города планируют в ближайшее время внедрить коллекторную систему, благодаря работе которой уровень воды не будет превышать 20 см даже при самых обильных осадках.

# происшествия

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