250 человек стали жертвами авиакатастрофы в Бразилии

Лайнер А-320 местной авиакомпании, на борту которого находились 176 человек, врезался в ангар, где хранилось авиационное топливо.

При приземлении лайнер съехал с посадочной полосы, пересек оживленную автотрассу и врезался в офисное здание, рядом с которым находилась заправка.

Начался пожар. Эту катастрофу уже назвали самой масштабной в истории Бразилии. Жертвами трагедии стали не только находившиеся на борту люди, но и те, кто оказался поблизости от места катастрофы. По последним данным, погибли более 200 человек.

В Бразилии продолжается спасательная операция на месте крушения самолета.

На протяжении нескольких лет специалисты предупреждали о возможном ЧП в этом аэропорту. Дело в том, что длина взлетно-посадочной полосы во время дождей недостаточна для больших самолетов. В связи с аварией в аэропорту Сан-Паулу Президент Бразилии объявил в стране трехдневный траур.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с многочисленными человеческими жертвами авиакатастрофы.

