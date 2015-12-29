25 млн за информацию о грабителе: преступника, ограбившего ювелирный магазин в Петрикове, разыскивают по фотороботу

Новости Беларуси. Милиция продолжает разыскивать злоумышленника, который ограбил ювелирный магазин в Петрикове.

Напомним, 23 декабря неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил ювелирные изделия стоимостью около 200 миллионов рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по по факту разбоя, совершенного в особо крупном размере.

По описанию, которое дали свидетели, составлен фоторобот преступника. Разыскиваемый — мужчина среднего роста и телосложения, на вид 40−45 лет. В момент ограбления был в очках с толстой оправой. Впрочем, возможно, что использовал их, чтобы немного изменить внешность. Грабитель был одет в темную куртку и черные штаны, заправленные в берцы. При себе имел спортивную сумку камуфляжной расцветки.

Граждан, которые узнали человека на фотороботе, просят позвонить по телефонам: 8 (029) 608-96-02, 8 (033) 680-96-02 или 102.

Отметим, похожий случай имел место в Петрикове почти три года назад. Тогда также были похищены ювелирные украшения. Вор проник в магазин во время обеденного перерыва, сорвав навесные замки двери и решетки складского помещения.