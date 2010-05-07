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25-летняя девушка погибла в автокатастрофе в Гомельской области

07 мая 2010 13:45
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Жительница поселка Большевик управляла «Рено» без водительского удостоверения.Вблизи деревни Роги Гомельского района машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает сайт МВД.
# происшествия

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