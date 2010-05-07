25-летняя девушка погибла в автокатастрофе в Гомельской области

Радушная хозяйка квартиры одного из домов по улице Цнянской впустила к себе совершенно незнакомых людей, позвонивших в дверь: женщину средних лет и девочку лет десяти.
В Китае запущен механизм реагирования на стихийные бедствия четвертой степени. На такие меры власти Поднебесной пошли в связи с ураганом и наводнением в городе Чунцин на юго-западе страны.
Десятки тысяч людей вышли на улицы этой ночью.
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