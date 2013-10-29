25-летнего парня зарезали в Гродно. Попытка «стрельнуть» сигарету закончилась трагедией

Новости Беларуси. Убийство произошло в спальном районе Гродно около часа ночи. 23-летний местный житель вонзил нож в горло 25-летнего парня.

Предположительно, события развивались по такому сценарию: трое молодых людей, среди которых и был подозреваемый, поссорились с двумя другими молодыми людьми, которые подъехали к дому на такси. Попытка позаимствовать сигарету переросла в потасовку, затем в драку, что привело к трагедии.



Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.139 ч.2 (Убийство из хулиганских побуждений).



Блог Гродно, s13.ru:

Оказалось, нападавшие праздновали новоселье. Один из детдомовцев стал обладателем социального жилья в доме, рядом с которым и разыгралась трагедия.

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