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25-летнего парня зарезали в Гродно. Попытка «стрельнуть» сигарету закончилась трагедией

29 октября 2013 09:18
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Новости Беларуси. Убийство произошло в спальном районе Гродно около часа ночи. 23-летний местный житель вонзил нож в горло 25-летнего парня.

Предположительно, события развивались по такому сценарию: трое молодых людей, среди которых и был подозреваемый, поссорились с двумя другими молодыми людьми, которые подъехали к дому на такси. Попытка позаимствовать сигарету переросла в потасовку, затем в драку, что привело к трагедии.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.139 ч.2 (Убийство из хулиганских побуждений).

Блог Гродно, s13.ru:
Оказалось, нападавшие праздновали новоселье. Один из детдомовцев стал обладателем социального жилья в доме, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Несколько дней назад трагическая случайность оборвала жизнь молодого мужчины, отца троих детей. Беда настигла Александра в урочище Муравское, рядом с деревней Черняны Брестской области. В этом районе охотилась группа людей. Почему один из охотников открыл огонь по машине, предстоит выяснить следствию (смотрите видео). Пуля пробила заднее стекло машины и попала молодому человеку в шею.

# происшествия # Криминал # Убийство

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