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25 августа Минск оказался во власти смога из-за сухой погоды

25 августа 2015 18:18
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Новости Беларуси. Погода с дымком. Минск сегодня, 25 августа, оказался во власти смога. Явный запах гари присутствовал в разных районах города – на Востоке, в Уручье, Шабанах, Сухарево, Малиновке.

При этом ни пожаров, ни чрезвычайных ситуаций в столице и её окрестностях зафиксировано не было, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам экологов, запыленность воздуха возникла из-за сухой погоды. Отсутствие осадков, слабый ветер, невысокая влажность и повышенная температура сделали своё пыльное дело. Поэтому проблему должен решить хороший ливень.

А вот дорожные службы ждать дождя не стали и вывели на столичные магистрали дополнительные поливомоечные машины. Частоту орошения дорог увеличили с 2 до 5 раз. Как правило, на это расходуется более 2,5 кубометров воды.

# происшествия # Погода в Беларуси

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