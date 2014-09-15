24-летняя жительница Гродно во время ссоры убила старшую сестру

Новости Беларуси. 24-летняя жительница Гродно устроила кровавую расправу над собственной сестрой. Женщины выпивали, и в какой-то момент «досуг» превратился в выяснение отношений.

Младшая схватила нож и нанесла им несколько ударов. 35-летняя женщина скончалась на месте.

Пресс-служба МВД Республики Беларусь:

В Гродно в 00.25 в своей квартире с ножевыми ранениями тела обнаружен труп женщины, 1979 г.р.. Предварительно установлено, что ее в 00.15 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убила сестра, 1980 г.р., ранее судимая за уклонение от содержания детей, местная жительница, которая задержана.

Напомним, в прошлом месяце в Брестской области ссора родственников едва не закончилась убийством.

В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сына.

К слову, пьяные домашние разборки — это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

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