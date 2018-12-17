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24-летний парень подозревается в убийстве знакомого молотком в Полоцке

17 декабря 2018 11:07
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Новости Беларуси. В Полоцке 24-летний молодой человек подозревается в убийстве знакомого.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью 14 декабря. К подозреваемому пришёл его знакомый, чтобы вернуть вещь, однако она находилась в ненадлежащем состоянии.  

Начался конфликт, в ходе которого парень схватил молоток и нанёс гостю многочисленные удары. После случившегося фигурант вызвал скорую, но от полученных травм потерпевший скончался.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Отмечается, что молодой человек находился в трезвом состоянии.  

Зимой 2018 года в Минском районе мужчина убил супругу тесаком.  

Причиной произошедшего стала ревность – здесь подробности.  

# Убийство # происшествия

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