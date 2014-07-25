24-летний минчанин обстрелял автобус из-за ссоры с девушкой

Новости Беларуси. Инцидент произошел на днях в Фрунзенском районе Минска. Рано утром безработный 24-летний молодой человек, уже подшофе (в его крови обнаружено 1,45 промилле алкоголя) из пневматики выстрелил в дверь автобуса маршрута №8. К счастью, никто не пострадал.

Видимо, молодой человек понял, что произошло, и попытался убежать. Однако попытка оказалась неудачной: его задержал наряд Департамента охраны.

Чуть позже, уже в управлении, хулиган признался: стрелял, потому что настроение было испорчено из-за ссоры с девушкой.

Ущерб, причиненный «Минсктрансу», предварительно оценен в 516 тысяч белорусских рублей. Молодому человеку также грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Проблемы с законом у него были и раньше.

Кража, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К этому списку теперь добавилось хулиганство, сопровождающееся повреждением имущества.

Напомним, прошлым летом случай со стрельбой произошел на остановке общественного транспорта у станции метро «Партизанская» в Минске. Как выяснилось, стрелял 29-летний, ранее судимый безработный. Подробности этого инцидента вы узнаете из видео.

