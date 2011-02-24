24-часовая забастовка в Греции закончилась кровавыми столкновениями с полицией

В центре Афин у здания парламента минувшим днем собрались более 30 тысяч человек. Они выступали против политики «затягивания поясов».

Люди обеспокоены сокращением зарплат и пенсий, повышением налогов и резким ростом безработицы. В первую очередь, такие меры сказываются на рядовых и социально незащищенных гражданах.

Мирной демонстрация была недолго. Особо агрессивные жители стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Греческие полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. Ранения получили несколько человек. Десятки наиболее активных демонстрантов арестованы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».