23-летнего парня застрелили в момент, когда он шел делать предложение своей девушке

Новости Беларуси. Чудовищная трагедия несколько дней назад произошла в Новосибирске. Рано утром выстрел разбудил жителей многоэтажного дома.

Девушка сразу же выбежала из квартиры, но было уже слишком поздно. Своего любимого она увидела лежащим на каменном полу в луже крови. Неподалеку валялось и обручальное кольцо. Оно выпало из рук молодого человека в момент падения.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 24-летний житель Левобережья. У него уже были проблемы с законом, он отбывал наказание за сбыт наркотиков.

Со слов друзей погибшего, на кольцо любимой он копил несколько месяцев... Он так хотел, чтобы его любимая ответила не его предложение согласием.

Девушка погибшего:

Мой парень пришел делать мне предложение. У него было очень дорогое кольцо с бриллиантами, на которое он несколько месяцев зарабатывал. Все для того, чтобы мне, его любимой, было радостно. Я была в этот момент у сестры. И его застрелили прямо в подъезде. Ни он, ни я убийцу не знали.

Девушка погибшего молодого человека рассказала, что убийца и его приятель распивали в подъезде спиртное. В какой-то момент посиделка переросла в ссору, и случайный прохожий просто попался им под руку.

Правоохранители прорабатывают версию убийства во время ссоры на почве ревности. Однако невеста погибшего утверждает, что ни она, ни ее жених не знали стрелявшего.



Раскрытие преступления в максимально короткие сроки, по горячим следам, это, как правило, трое суток. Но как быть в случае, если прошли годы? А то и десятки лет? Криминалисты такие дела называют «висяками». Зачастую это по-настоящему загадочные дела, ответы на которые не удалось найти ни следователю, ни родственникам. Если речь идет об убийстве. Однако практика показывает, что даже преступления, совершенные 40 лет назад раскрыть можно. Иногда это работа следователя, а иногда судьбы. Вроде бы ушел преступник от ответственности, но только жизнь его сама вынуждает рано или поздно признаться в содеянном, чтобы хоть облегчить совесть. О том, что все тайное рано или поздно становится явным, в сюжете программы «Неделя» на СТВ. Смотрите видео.