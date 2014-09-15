22-летний Роман Лукашук, гандболист минского СКА, скончался после инцидента у ночного клуба

Новости Беларуси. За жизнь молодого спортсмена врачи боролись неделю. 7 сентября Роман Лукашук поступил в отделение реанимации с травмой позвоночника, которую получил на выходе из ночного клуба.

Вчера, 14 сентября, Романа не стало.

Он мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. Для реализации мечты он был готов работать и днем, и ночью. Роман не раз признавался, что гандбол – дело всей его жизни.



Сайт гандбольной команды «СКА-Минск»:

В сезоне-2012/13 Лукашук внес существенный вклад в завоевание минским СКА Кубка вызова – первого евротрофея клуба за долгое время. В этот же год игрока заметил Юрий Шевцов и пригласил его в национальную сборную Беларуси. Карьера Романа набирала высоту. Благодаря труду и целеустремленности он действительно мог вырасти в большого игрока, если бы не трагическая смерть.