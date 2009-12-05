22-летний продавец машин из Америки обманул белорусов на двести тысяч долларов

В Гомельской области судят продавца виртуальных машин

22-летний мошенник предлагал купить автомобили из Америки. После полного расчета он сначала кормил клиентов обещаниями, а потом и вовсе пропадал. Желанные авто так и не пересекали океан.

Всего аферист обманул 18 человек на общую сумму в двести тысяч долларов.

Олег Кудрачев пешеход поневоле. Два года назад он продал свою машину и хотел приобрести новую, подороже. Знакомый предложил интересный вариант - авто из Америки. Олег рассчитался авансом и стал ждать. Но заветное авто так и не пересекло океан. Разобраться

в щекотливой ситуации решил сам.

Олег Кудрачев, потерпевший:

- Поверили, потому что знали его с детства. До этого заказывали машину брату. Все было нормально. Потом брату заказали еще одну машину, и себе заказал. Закончилось тем, что искали его очень долго, полгода. В итоге нашли его дома и сдали в милицию.

Хорошего знакомого Олега арестовали в июле этого года. Тогда за ним числилось 11 эпизодов. В ходе следствия добавилось еще 7 потерпевших. Кроме Гомеля мошенник успел наследить еще в Речице и Минске. Доверчивых клиентов он обманул почти на двести тысяч

долларов. Правоохранители утверждают: слишком долго люди не обращались в милицию.

Когда они уже узнали через круг своих знакомых, ряд пострадавших объединились и обратились в милицию, когда они уже поняли, что их обманули и деньги будет тяжело вернуть..

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельской

области

Почему люди легко отдавали аферисту немалые деньги? Они теперь, похоже, и сами толком объяснить не могут. В каждом случае «автоперегонщик» фигурировал как друг детства или хороший знакомый. Потому и доверяли.

Для убедительности мошенник демонстрировал копию некоего договора с реквизитами предпринимателя, имеющего бизнес-контакты в США. На деле документ оказался липовым.

В этом громком деле еще немало вопросов. Отвечать на которые подсудимый пока отказывается. Главный из них, где деньги. Они словно испарились. А взять с подсудимого нечего. У него нет никакого имущества.