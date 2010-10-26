22-летний минский кондуктор спустя 9 месяцев сознался, что сам себя ограбил

В начале года двое парней избили возвращавшегося домой кондуктора и выхватили у него из рук сумку, в которой были выручка от продажи талончиков, проездных и еще не выкупленные пассажирами троллейбуса рулоны этих самых талонов. На прошлой неделе в РУВД Московского района столицы пришел тот самый ограбленный 22-летний кондуктор и сознался: историю с кражей денег и талонов он выдумал сам от начала до конца.

Парень объяснил, что «украденные» деньги оставил себе, чтобы раздать накопившиеся долги. Что же касается талонов, проездных билетов и карточки кондуктора, то он их попросту выбросил в мусорку.

Как сообщила пресс-офицер Московского РУВД столицы Татьяна Гриб, бывший кондуктор из потерпевшего переквалифицирован в обвиняемого. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления, которые карается наказанием в виде лишения свободы сроком на пять лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».