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22-летний минский кондуктор спустя 9 месяцев сознался, что сам себя ограбил

26 октября 2010 11:06
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В начале года двое парней избили возвращавшегося домой кондуктора и выхватили у него из рук сумку, в которой были выручка от продажи талончиков, проездных и еще не выкупленные пассажирами троллейбуса рулоны этих самых талонов. На прошлой неделе в РУВД Московского района столицы пришел тот самый ограбленный 22-летний кондуктор и сознался: историю с кражей денег и талонов он выдумал сам от начала до конца.

Парень объяснил, что «украденные» деньги оставил себе, чтобы раздать накопившиеся долги. Что же касается талонов, проездных билетов и карточки кондуктора, то он их попросту выбросил в мусорку.

Как сообщила пресс-офицер Московского РУВД столицы Татьяна Гриб, бывший кондуктор из потерпевшего переквалифицирован в обвиняемого. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления, которые карается наказанием в виде лишения свободы сроком на пять лет, сообщает www.ctv.by  со ссылкой на «Минский курьер».

 

# происшествия

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