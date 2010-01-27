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22-летний минчанин украл телефон у друга и усердно помогал милиционерам его найти

27 января 2010 08:15
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Кражу мобильного телефона сотрудникам Советского РУВД удалось раскрыть достаточно быстро.

Двое молодых людей отдыхали в одном из увеселительных заведений столицы. Около 3-х часов ночи один из них заметил пропажу мобильного телефона. Поиски оказались напрасными, расстроившийся молодой человек решил обратиться за помощью в милицию.

Примечательно, что правоохранителям о произошедших событиях наиболее живописно и подробно рассказывал не сам потерпевший, а его товарищ. Впрочем, милиционерам пришлось оборвать его буквально на полуслове.

К этому времени служба безопасности клуба предоставила в распоряжение милиции запись с камеры видеонаблюдения. На ней было четко видно, что мобильный телефон из рюкзака хозяина ловко вытащил его же приятель, который после этого весьма усердно стал помогать искать аппарат. Вскоре также выяснилось, что этот 22-летний минчанин уже ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает сайт ГУВД.

# происшествия

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