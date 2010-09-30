22-летний местный житель обокрал усадьбу Немцевичей в Брестском районе

Навесные замки усадьбы Немцевичей в Брестском районе не устояли перед вором. Проникнув внутрь памятника архитектуры XVIII века, где идет реконструкция, злоумышленник похитил строительные инструменты.

Исчезли виброплита, нивелир, отбойный молоток, перфоратор. Стоимость инструментов оценили более чем в 7,5 миллиона рублей. По подозрению был задержан ранее судимый 22-летний местный житель. Украденное молодой человек успел продать, пишет «Р».

Дмитрий Шаботько, мастер:

Все инструменты нашли и вернули нам в целости и сохранности. Этот инцидент никак не скажется на темпах и сроках завершения работ. Вместо сломанной задней входной двери мы сделали новые укрепленные двери. Так что теперь инструменты будут в безопасности.