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22-летний местный житель обокрал усадьбу Немцевичей в Брестском районе

30 сентября 2010 07:30
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Навесные замки усадьбы Немцевичей в Брестском районе не устояли перед вором. Проникнув внутрь памятника архитектуры XVIII века, где идет реконструкция, злоумышленник похитил строительные инструменты.

Исчезли виброплита, нивелир, отбойный молоток, перфоратор. Стоимость инструментов оценили более чем в 7,5 миллиона рублей. По подозрению был задержан ранее судимый 22-летний местный житель. Украденное молодой человек успел продать, пишет «Р».

Дмитрий Шаботько, мастер:
Все инструменты нашли и вернули нам в целости и сохранности. Этот инцидент никак не скажется на темпах и сроках завершения работ. Вместо сломанной задней входной двери мы сделали новые укрепленные двери. Так что теперь инструменты будут в безопасности.

# происшествия

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