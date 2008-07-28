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22 человека погибли в Украине во время наводнения

28 июля 2008 07:00
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Среди них 6 детей. Последствия разгула стихии на западе Украины приобретают катастрофические масштабы. Зоной чрезвычайной экологической ситуации объявлены сразу 5 областей. Без света и тепла остались порядка 300 населенных пунктов, затоплено около 18 тысяч гектаров сельхозугодий.

Сейчас украинские спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия и доставляют воду, продукты питания и медикаменты в пострадавшие районы. Правительство оценивает убытки от паводка в 600-800 миллионов долларов.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Президенту Украины Виктору Ющенко, родным и близким погибших.
# происшествия

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