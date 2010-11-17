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21-летняя мать жестоко избила и оставила умирать своего полуторагодовалого сына в кустах в Гродненской области

17 ноября 2010 10:22
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Пятнадцать лет в исправительной колонии – такой приговор вынесла коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда.

Эта шокирующая история произошла 21 июля этого года. Молодая женщина, которая вела асоциальный образ жизни, избив малыша, бросила его в зарослях кустарника, прикрыв травой. После чего бабушка мальчика обратилась в милицию с заявлением о похищении ребенка, которого якобы увезли на иномарке неизвестные в черных масках. Малыша удалось найти той же ночью с помощью служебной собаки. Он еще дышал, однако врачам Лидской центральной больницы не удалось спасти его жизнь. Вскоре мать призналась в содеянном, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

# происшествия

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