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21-летний парень, вооруженный ружьем, ограбил ночник в Гродно

15 июля 2011 14:15
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Около 5 часов утра 14 июля неработающий житель Гродненского района в маске с прорезью для глаз, вооруженный двуствольным охотничьим ружьем, угрожая продавцу, похитил из магазина короб сигарет и Br170 тыс. и скрылся с места преступления на темной иномарке.

Как выяснилось позже, после анализа данных камер наблюдения, иномаркой владеет знакомая налетчика, которая, по предварительной иноформации, ждала в машине, пока парень орудовал в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ctv.by.

# происшествия

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