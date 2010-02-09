21-летний минчанин с 4 до 6 утра проникал в чужие квартиры через форточки

Таким образом, в одной из квартир он забрал, лежащие на холодильнике 150 долларов США и сотовый телефон, в другой – фотоаппарат и т.д.

А перед самым Новым годом парень проник в квартиру собственной бабушки, откуда стащил замороженную курицу, женские сапоги, дорожную сумку и другие вещи на сумму 820 000 рублей.

Все украденное было съедено и раздарено друзьям и знакомым перед Новым годом, который преступник так хорошо отметил, что соседям пришлось вызывать милицию. Увидев милиционеров, молодой человек заявил: «Я в розыске, заберите меня в тюрьму!» Пока ехали в ОВД, он попросил еще и домой к нему заехать за вещами, которые для такого случая он подготовил заранее.

В настоящее время он вновь отбывает наказание за кражу. Ему инкриминирована ч.2. ст.205 УК Республики Беларусь, сообщает сайт ГУВД.