21-летний аферист уговаривал студентов брать в рассрочку гаджеты. Уже возбуждено 63 уголовных дела

Новости Беларуси. 21-летний белорус, уроженец Несвижского района, в поиске легких денег нашел в Интернете статью о том, что можно заработать легко и быстро. Стоит только уговорить людей за небольшую плату (200-350 тысяч белорусских рублей) брать на себя в кредит или в рассрочку мобильные телефоны, планшеты и иные гаджеты. Потом он планировал их оперативно продавать. Безусловно, аферист обещал, что сумму кредита погасит самостоятельно в течение двух месяцев.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Людей, готовых за небольшую плату оформить на себя в рассрочку мобильные телефоны, он находил среди студентов, проживающих в Минске и Молодечно. В последующем данные товары молодой человек реализовывал посредством сети Интернет. Потерпевшие узнавали об обмане не сразу, так как в первый месяц злоумышленник действительно вносил плату. Только после того, когда гражданам звонил оператор и сообщал о задолженности, они понимали, что стали жертвами аферы.

63 человека стали жертвами 21-летнего афериста. Более 570 миллионов белорусских рублей – сумма, в которую оценивается ущерб от действий лжепредпринимателя. В отношении него уже возбуждено 63 уголовных дела за мошенничество. И не исключено, что число жертв будет расти.

К несчастью, белорусы нередко страдают от рук мошенников. Напомним, месяц назад в Могилеве задержали группу злоумышленников, которые в течение пяти лет обманывали горожан, лишая их благоустроенного жилья. Сумма нажитого, по самым скромным подсчетам, составила порядка 2 миллиардов рублей. Людей сначала целенаправленно спаивали, а потом переселяли из благоустроенных городских квартир в сельские бараки. «Новое» жильё обманутых граждан ужасает. Смотрите видео.