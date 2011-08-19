20% представших перед судом за беспорядки в Англии – несовершеннолетние

В Англии продолжают выносить приговоры по делам о недавних беспорядках. Число арестованных превысило три тысячи человек. Из них около половины уже предстали перед судом. Причем 20% из них – несовершеннолетние. Впрочем, британских судей это не останавливает.

По информации руководства тюрем Англии и Уэльса, только за последние шесть дней их заведения пополнились на семь сотен постояльцев. Впрочем, все это вполне предсказуемо на фоне памяток, которые недавно разослали в британские суды и полицейские участки. В них говорится, что любого человека, обвиненного в «организации хаоса», будет ждать тюремное заключение. В независимости от возраста.

Тем временем, газета «Гардиан» опубликовала любопытный анализ по делам, связанным с бунтовщиками. По ним сроки тюремного заключения в среднем на четверть суровее обычных. Две трети погромщиков мировые судьи отправляют прямиком в тюрьму.