204 населенных пункта Беларуси пострадали от сильного ветра

Основной ущерб был нанесен Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской области. По данным МЧС, ветром повреждены кровли 104 жилых зданий, нанесен ущерб сотням построек.

Не восстановленными остаются кровли 18 домов и 296 сельхозпостроек. Кроме того, было обесточено почти 500 населенных пунктов. К настоящему времени электроснабжение полностью восстановлено.

В промышленной зоне "Западная" в черте Минска в результате сильных порывов ветра упал 20-метровый подъемный кран. Не обошлось без жертв. В минской области водитель задавил сотрудника МЧС, убиравшего поваленные ураганом деревья на трассе. По предварительным данным, водитель ехал на очень большой скорости. ГАИ проводит разбирательство по данному факту.



Как отметили в Гидрометеоцентре, сила ветра местами - достигала 23 метров в секунду. Активный атмосферный фронт с Атлантики буквально промчался по территории страны. В результате значительных температурных контрастов возникли грозы. А они в феврале - чрезвычайно редкое явление для Беларуси. Такое случается один раз в 25-50 лет. В белорусской столице, к примеру, ночные грозы в феврале еще не отмечались ни разу за историю многолетних наблюдений. К слову, на текущей неделе погода в республике будет неустойчива, а первые дни недели - на редкость теплыми для этой поры года.