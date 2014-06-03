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20-метровая башня рухнула в Смиловичах. Без воды остались около 200 домов

03 июня 2014 11:35
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Новости Беларуси. Водонапорная башня высотой более 20 метров рухнула вечером 2 июня. К счастью, никто не пострадал. Однако без водоснабжения остались средняя школа, два детских садика, 10 трехэтажных жилых домов, 170 частных жилых домов, общежития колледжа.

Причина падения башни пока не известна.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
Основание башни железобетонное, опорная конструкция из  квадратных железобетонных колец. Бак для воды емкостью 50-60 м3. С 2013 года башня находится на балансе УП «Червенское ЖКХ». Водонапорную башню питали 2 скважины. Системой оповещения жители, оставшиеся без водоснабжения,  были предупреждены о временном отключении и местах нахождения колонок с питьевой водой. Водоснабжение потребителей было оперативно восстановлено. 

На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

На прошлой неделе обрушение произошло в Моледечненской центральной библиотеке. В читальном зале библиотеки рухнул потолок. Тогда в здании находился только сторож. Все подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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