20-метровая башня рухнула в Смиловичах. Без воды остались около 200 домов

Новости Беларуси. Водонапорная башня высотой более 20 метров рухнула вечером 2 июня. К счастью, никто не пострадал. Однако без водоснабжения остались средняя школа, два детских садика, 10 трехэтажных жилых домов, 170 частных жилых домов, общежития колледжа.

Причина падения башни пока не известна.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Основание башни железобетонное, опорная конструкция из квадратных железобетонных колец. Бак для воды емкостью 50-60 м3. С 2013 года башня находится на балансе УП «Червенское ЖКХ». Водонапорную башню питали 2 скважины. Системой оповещения жители, оставшиеся без водоснабжения, были предупреждены о временном отключении и местах нахождения колонок с питьевой водой. Водоснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

На прошлой неделе обрушение произошло в Моледечненской центральной библиотеке. В читальном зале библиотеки рухнул потолок. Тогда в здании находился только сторож. Все подробности вы узнаете из видео.