20-летний житель Жодино в пьяном угаре угнал «Ауди-80»

Буквально пары-тройки недель не дождался 20-летний жодинец Павел до судебного заседания по первому своему угону и управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как совершил то же самое.

Он помогал знакомому ремонтировать его «Ауди-80», и только владелец авто отошел в соседний гараж, как Павел занял его место за баранкой, завел машину и поехал на ней кататься.

Угонщика поймали в Смолевичах. За это время Павел успел найти в документах хозяина «Ауди» 205 долларов США, разменять часть суммы в обменном пункте на белорусские рубли и накупить на эквивалент 95 у.е. бензина и пива, то есть заправить машину и хорошо «заправиться» самому. Точнее – «догнаться», ведь садясь за руль, он уже был пьян.

Суд признал Павла виновным в угоне и краже. На основании части 2 статьи 214 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Плюс лишение права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет – это от предыдущего приговора, который, кстати, был намного мягче, пишут «Жодинские навины».