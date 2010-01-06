20 баллонов с газом чуть было не взорвались в Гродненском районе

В Гродненском районе ликвидировали крупнейший за последние годы самогонный завод. Изготовление горячительного было налажено в хозпостройке рядом с жилым домом.

Несмотря на санкцию прокурора, хозяйка минипредприятия отказалась добровольно открыть дверь. Чтобы попасть внутрь сотрудникам милиции пришлось взломать замок. Стражи порядка обнаружили необычный аппарат, который работал на полную мощность. Конструкция оказалась настолько сложной, что для её ликвидации пришлось вызывать представителей газовой службы.

О масштабах производства можно судить по сотням пустых бутылок. Кроме того, изъято 120 литров готового напитка и уничтожено более 5 тонн браги.

Геогий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

- Сотрудникам милиции в буквальном смысле удалось предотвратить трагедию. При досмотре хозпостройки было обнаружено 20 баллонов с газом, при взрыве которых, последствия могли бы быть плачевными для всей деревни.