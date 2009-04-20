2 ребенка в Могилеве пострадали в ДТП по вине молодого водителя

Причем, водитель автомобиля и сам недавно вышел из автошкольников – права молодой человек получил меньше двух лет назад.

В последнее время подобные случаи в стране участились. Только в прошлом году более 60 человек погибли на дороге по вине молодых водителей

Еще вчера в этом дворе играли дети. Сегодня – это место ДТП. Ни гужевая повозка, ни забор 4-х подруг не оградили – БМВ на скорости влетела прямо в забор. Оказалось, зрелости не достиг и сам водитель – всего 2 года за рулем. Доигрался молодой человек, оказалось, под градусом.

С серьезными травмами в больницу попали две девочки. Одну недавно перевели из реанимации в травматологическое отделение. Вторая – с переломами ноги и ключицы. От шока не отошли до сих пор – пьяный дядя за рулем все время перед глазами. Другим подругам повезло больше.

Подобных случаев аварий «по неопытности» - около 400 за прошлый год. К примеру, в марте 20-летняя минчанка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. Причем, права у девушки на тот момент были всего четыре дня. Ребенка так и не удалось спасти. Лобовые столкновения, съезд в кювет и элементарное превышение скорости – такие нарушения в списке большинства новоиспеченных автомобилистов.

Плачевную ситуацию с молодыми водителями объясняют в экзаменационной комиссии ГАИ. С первого раза тест здесь сдают только 40%. Преподавание теории во многих автошколах по большому счету заключается в «натаскивании» учеников по билетам. А навыки вождения приобретают на неисправных машинах.

Насколько эффективна новая система опроса – пока неизвестно. Но и напоминать об осторожности и внимательности в ГАИ не перестают.

Анна Бунькова, Сергей Вишневский, Андрей Зарецкий, теплекомпания СТВ