19-летняя жительница Брестской области расплачивалась за покупки карточкой, забытой владельцем в банкомате

Используя чужую банковскую карточку, забытую владельцем в одном из банкоматов, девушка за два дня совершила семь покупок в магазинах райцентра.

Для доступа к денежным средствам при расчете за покупки в дрогичинских магазинах не требовалось введение цифрового кода картсчета. Поэтому лжевладелица карточки довольно легко отоваривалась на чужие сбережения. Однако афера вскоре раскрылась, пишет «Вечерний Брест».Хищение 131 тысячи рублей обошлось 19-летней жительнице Дрогичина в 1 миллион 750 тысяч.

Ольга Дмитрук, старший помощник прокурора Брестской области:

Приговором суда Дрогичинского района девушка признана виновной в совершении преступления по статье 212 УК, ч. 1 («хищение путем использования компьютерной техники»). Ей назначено наказание в виде штрафа в 50 базовых величин. При этом суд учел, что обвиняемая добровольно возместила потерпевшему похищенную сумму.