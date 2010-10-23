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19-летняя жительница Брестской области расплачивалась за покупки карточкой, забытой владельцем в банкомате

23 октября 2010 13:34
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Используя чужую банковскую карточку, забытую владельцем в одном из банкоматов, девушка за два дня совершила семь покупок в магазинах райцентра.

Для доступа к денежным средствам при расчете за покупки в дрогичинских магазинах не требовалось введение цифрового кода картсчета. Поэтому лжевладелица карточки довольно легко отоваривалась на чужие сбережения. Однако афера вскоре раскрылась,  пишет «Вечерний Брест».Хищение 131 тысячи рублей обошлось 19-летней жительнице Дрогичина в 1 миллион 750 тысяч.

Ольга Дмитрук, старший помощник прокурора Брестской области:
Приговором суда Дрогичинского района девушка признана виновной в совершении преступления по статье 212 УК, ч. 1 («хищение путем использования компьютерной техники»). Ей назначено наказание в виде штрафа в 50 базовых величин. При этом суд учел, что обвиняемая добровольно возместила потерпевшему похищенную сумму.

# происшествия

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