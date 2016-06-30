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19-летняя студентка упала в подвальное помещение караоке-клуба в Минске

30 июня 2016 14:57
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Новости Беларуси. Студентка третьего курса столичного вуза, посещая один из минских клубов, упала в подвальное помещение здания. 

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
30 июня в 00:05 на 101 поступило сообщение о падении девушки в подвальное помещение около караоке-клуба, расположенного на пр. Победителей. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что падение девушки 1997 г.р., студентки 3-го курса одного из столичных вузов, произошло с уровня первого этажа в подвальное помещение разгрузочной рампы здания (высота-6м, диаметр-10м). Спасатели погрузили пострадавшую на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Девушка госпитализирована с ушибом головного мозга и сочетанными травмами.

# происшествия # Несчастный случай

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