19-летняя студентка упала в подвальное помещение караоке-клуба в Минске

Новости Беларуси. Студентка третьего курса столичного вуза, посещая один из минских клубов, упала в подвальное помещение здания.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

30 июня в 00:05 на 101 поступило сообщение о падении девушки в подвальное помещение около караоке-клуба, расположенного на пр. Победителей. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что падение девушки 1997 г.р., студентки 3-го курса одного из столичных вузов, произошло с уровня первого этажа в подвальное помещение разгрузочной рампы здания (высота-6м, диаметр-10м). Спасатели погрузили пострадавшую на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи.



Девушка госпитализирована с ушибом головного мозга и сочетанными травмами.