19-летняя продавщица в белорусской деревне инсценировала ограбления ради 1,5 миллиона рублей

Новости Беларуси. В Светлогорский РОВД из деревни Козловка позвонил местный житель, работающий сторожем, который рассказал, что в мини-кафе «Магистраль» совершено нападение, из кассы похищены деньги, сообщает сайт ctv.by. Оперативникам, прибывшим на место «происшествия», 19-летняя продавщица кафе сообщила, что на несколько минут вышла из помещения, а после возвращения неизвестный «встретил» её ударом по голове. Сторож нашёл девушку в бессознательном состоянии.

Продавщица утверждала, что нападавшего не видела, но на второй день расследования у сотрудников милиции появились сомнения в правдивости «происшествия». Было принято решение проверить ее на детекторе лжи. Увидев полиграф («детектор лжи»), продавщица рассказала правду.

Как сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, выходя из подсобки, продавец зацепилась за шланг и упала. От удара она действительно на время потеряла сознание. Именно в таком состоянии и обнаружил её сторож. У девушки после потери сознания моментально созрел план. Заглянув в кассу, девушка притворно ахнула и сообщила о пропаже денег. В то время, когда сторож отправился звонить в милицию, девушка перепрятала полтора миллиона белорусских рублей, изъятых из кассы, в тайник.

Среди мотивов, толкнувших на инсценировку ограбления, девушка называет «желание обогатиться». Позже выяснилось, что, работая барменом в другой деревне, она уже заявляла в милицию. Тогда один из посетителей «угрожал» ей оружием. На проверке выяснилось, что история оказалась фантазией девушки, которую впоследствии уволили из бара за недостачу.

В случае возбуждения уголовного дела по Статье 401. (Заведомо ложное показание) продавщицу ждет штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев. Даже если лжепотерпевшей удастся избежать уголовного преследования, ей грозит, как минимум, административная ответственность и штраф в размере до 15 базовых величин. Это ровно столько же, сколько пыталась прикарманить продавщица.