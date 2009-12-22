19-летний педофил упал в обморок после слов прокурора

Без чувств Игорь Борисов упал после того, как услышал срок, который просил для него прокурор.

Обвинитель предложил суду назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. После этих слов обвиняемый потерял сознание. Впрочем, решение суда оказалось несколько мягче. К 16 годам лишения свободы приговорил Солцевский суд Москвы 19-летнего педофила Игоря Борисова.

Поначалу в деле фигурировали только четверо пострадавших мальчиков. Но когда Борисов оказался за решеткой, в милицию стали приходить новые потерпевшие. В общей сложности набралось 12 несовершеннолетних. Всем им от 8 до 12 лет.

Для Игоря Борисова это уже второй приговор. В 2007 году он попался в ходе операции по ликвидации в городе группы педофилов, называвших себя BL-движением. Тогда Борисова приговорили всего к 9 месяцам лишения свободы, и вскоре он вышел на свободу.

В сентябре 2008 года в его отношении возбудили новое уголовное дело. Оперативники УВД Западного округа Москвы задержали Борисова, однако суд ограничился подпиской о невыезде. После этого он скрылся, сообщает GZT.RU.