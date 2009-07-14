19-летний минчанин выбросился из окна из-за несчастной любви

Молодой человек бросился с 10-го этажа и разбился насмерть.

Произошло ЧП на улице Леонида Беды. Двое друзей, снимавших в одном из домов квартиру, распивали спиртные напитки. Пока один из них отвлекся, другой взобрался на окно и бросился вниз. При этом успел зацепиться руками за вентиляционную коробку на фасаде дома. На крик прибежал отлучившийся приятель. Он попытался удержать бедолагу, но тщетно.

По словам старшего помощника прокурора города Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергея Балашева, ранее за погибшим уже числилась попытка покончить жизнь самоубийством: он собирался выпрыгнуть из окна из-за несчастной любви, сообщает агентство «Минск-Новости».